Um homem, que não teve a idade informada, apontado como gerente do tráfico no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis, foi preso por policiais militares, no último domingo (dia 13). A prisão ocorreu na Rua Leontino Cecílio de Carvalho. Com ele, a PM apreendeu 1.025 pinos de cocaína e um tablete de maconha pesando um quilo.

Segundo a PM, o homem estava dormindo quando os agentes chegaram à residência dele. A mãe do suspeito autorizou a entrada dos policiais, que lhe deram voz de prisão ao encontrarem as drogas, dentro de uma máquina de lavar roupas e de um armário.

O suspeito preso é apontado pela PM como autor de atentados contra policiais, como o arremesso de um explosivo contra um posto da corporação no bairro e de ter atirado contra policiais no ano passado. Ele foi apresentado na delegacia de Angra dos Reis.