O deputado Marcelo Cabeleireiro foi eleito presidente estadual do Democracia Cristã neste domingo (dia 20), em convenção realizada na sede do diretório regional do partido no Rio de Janeiro. Estiveram presentes vereadores eleitos do Democracia Cristã; representantes dos diretórios e executivas municipais; Alan Cardeck, secretário geral da Estadual; Anderson Arpini que representou a Vice Presidência da Região Sul Sudeste da Executiva Nacional do Partido, entre outros membros.

Desde a morte de João Peixoto, vítima de complicações da Covid-19, no final de setembro, Marcelo Cabeleireiro, que era vice-presidente, assumiu a presidência estadual interinamente. O Presidente Nacional da legenda, José Eymael, já havia anunciado o nome de Marcelo para o cargo em outubro.

“Aqui selamos a continuidade no trabalho do Rio de Janeiro dessa obra monumental do deputado João Peixoto, que nos deixa uma herança de verdade, honestidade e determinação. Quero já comunicar a todos que Marcelo Cabeleireiro assume a presidência estadual no Rio de Janeiro da Democracia Cristã,” declarou Eymael.

O cargo será exercido até 2023, período que corresponde ao término do mandato de João Peixoto. O primeiro vice-presidente será Antonio Neves Retondaro. Também assumem cargos no diretório regional após votação, Luiza Eymael (1ª Tesouraria), Matheus Borges (2ª Vice Presidência) e o vereador reeleito na capital, Willian Coelho (1ª Secretaria).

Com a oficialização da continuidade de Cabeleireiro à frente do partido, ele começa a costurar estratégias para o fortalecimento do DC nas próximas eleições.

“Vamos estruturar os diretórios dos 92 municípios e acertar a parte financeira do partido. Precisamos focar em nos organizar para eleição de 2022, que vai refletir em 2024. Com certeza fará toda a diferença estarmos unificados, fortes. Com trabalho duro e honestidade faremos o Democracia Cristã ainda maior,” destacou o deputado.