O prefeito eleito de Volta Redonda Antônio Francisco Neto (DEM) será diplomado no Cartório da 131ª Zona Eleitoral, na tarde desta terça-feira (dia 22). A entrega do diploma está marcada para às 15h.

Na última sexta-feira (dia 18), data limite para a diplomação dos políticos eleitos pelo país, Neto e seu vice Sebastião Faria, não receberam seus diplomas, pois a chapa ainda constava como sub judice na Justiça Eleitoral. Entretanto, na noite de sexta-feira, em decisão monocrática, o juiz do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, contrariando as decisões das instâncias inferiores, concedeu o registro a candidatura de Neto.

Com a decisão do magistrado, Neto assume o Executivo municipal a partir do dia 1º de janeiro de 2021.