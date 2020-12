O Barra Mansa começou vencendo, mas sofreu a virada e foi derrotado pelo Pérolas Negras, por 3 a 1, nesta segunda-feira (dia 28). A partida, válida pela terceira rodada do segundo turno da Série B2 do Campeonato Carioca, aconteceu no Estádio do Trabalhador, em Resende.

O Leão do Sul marcou o primeiro gol do jogo aos cinco minutos. O zagueiro Índio, do Pérolas Negras, colocou a mão na bola, dentro da área, e o juiz marcou pênalti. O centroavante Jones cobrou e abriu o placar.

Três minutos depois, o meio-campo Andinho, do Pérolas Negras, cruzou rasteiro da ponta esquerda e o zagueiro Luís Henrique desviou contra. 1 a 1. A virada veio com o atacante MV, em jogada individual na ponta esquerda. Ele passou por um e finalizou no canto, aos 18 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, aos cinco minutos, o Pérolas ampliou com Joel, que aproveitou cobrança de escanteio e fez com pé direito. O Barra Mansa permanece com três pontos e ocupa a quinta colocação no grupo B. Na próxima rodada, o desafio da equipe é contra o Carapebus, no Estádio Leão do Sul, no próximo domingo (dia 3).