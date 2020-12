Reconhecidas por seu bom desempenho no cenário esportivo estadual e, até mesmo, nacional, as equipes de vôlei e basquete do Clube dos Funcionários (CFCSN) promovem, no mês de janeiro, peneiras para selecionar atletas para as suas modalidades. As avaliações serão divididas em duas etapas.

As peneiras, como são chamadas nos esportes que contam com categorias de base, são oportunidades para que atletas não oriundos das escolinhas do clube mostrem seu talento e sejam selecionados para integrar a equipe. O técnico da equipe de vôlei, Fabrício Amaral, explica que o Clube dos Funcionários não busca atletas “prontos”.

“Se o jovem ainda não pratica regularmente o esporte, mas gosta, tem boa altura, coordenação e outras características, pode ter uma excelente chance de ser descoberto”, exemplificou.

Os processos de avaliações no Clube para 2021 contarão com duas novidades: equipes de vôlei masculino e basquete feminino. Diante das condições de isolamento impostas pela pandemia de Covid-19, a primeira etapa de seleção será virtual, com os interessados enviando aos técnicos informações básicas a serem avaliadas de acordo com o perfil de atleta que estão à procura.

A partir desta avaliação, será feito contato a fim de marcar dia e horário para uma avaliação presencial, sem aglomerações.

Quem poderá participar

Voleibol: meninas nascidas nos anos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.

meninos nascidos nos anos 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.

Basquetebol: meninas e meninos nascidos nos anos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.

Etapas de seleção

1º Etapa (Online)

Os interessados devem se inscrever enviando um e-mail, até o dia 15/01, contendo as seguintes informações:

Nome Completo

Data de Nascimento

Cidade que mora

Peso e Altura

Celular (Whatsapp) pessoal e do responsável

Falar um pouco da sua vivência esportiva, não tem a necessidade de ser específico do voleibol ou basquetebol, pode ser em qualquer esporte.

Inscrição para o vôlei, deverá ser enviada para o e-mail: fabriciodovolei@gmail.com

inscrição para o basquete deverá ser enviada para o e-mail: dagobel@gmail.com

2º Etapa – Presencial

A 2º etapa do voleibol acontecerá entre os dias 18 e 21 de Janeiro, já a do basquete será realizada no dia 30 de janeiro.