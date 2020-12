Foi realizada nesta segunda-feira (dia 28), a reunião de transição de governo da Prefeitura de Volta Redonda. O encontro aconteceu no auditório do Palácio 17 de Julho e contou com a presença das comissões de transição do atual governo e do que deverá assumir a partir de janeiro.

A reunião foi aberta pelo prefeito Samuca Silva, que garantiu que todas as informações solicitadas pela equipe de transição da próxima gestão serão fornecidas. “Infelizmente o tempo de transição está sendo curto, mas estamos todos empenhados para realizá-la da melhor forma. Com transparência e fornecendo os dados necessários, vamos fazer tudo para que a cidade não sofra impactos”, disse Samuca.

Antônio Francisco Neto, que irá assumir a prefeitura em 2021, não esteve presente a reunião, tendo sido representado por seu vice-prefeito, Sebastião Faria. Foram protocolados três ofícios feitos pela Comissão de Transição do próximo governo, que estão sendo respondidos pela atual gestão.

O secretário do Gabinete de Estratégia Governamental, Joselito Magalhães, destacou ainda que os secretários de cada pasta estão recebendo os integrantes do próximo governo.

“Não temos tempo a perder. Com esse contato direto entre os agentes dos dois governos, teremos também celeridade. Tudo isso acompanhado pela Comissão de Transição, garantindo assim mais transparência”, disse o secretário.