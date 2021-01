Uma briga entre duas moradoras de rua em Volta Redonda terminou com uma delas, de 24 anos, com ferimentos na cabeça provocados por facão. A briga aconteceu no final da noite desta segunda-feira (dia 4) na Vila Santa Cecília.

Policiais militares que faziam patrulhamento viram uma mulher, identificada como Thaiane Gomes da Silva, de 35 anos, portando um facão e a abordaram. Logo em seguida, encontraram a jovem ferida. Ela também foi identificada: Luana Carvalho Francisco, de 24 anos.

Ela foi levada ao Hospital São João Batista, onde recebeu atendimento. Em seguida, os policiais seguiram com as duas mulheres para a delegacia, no Aterrado, onde o caso foi registrado como lesão corporal. Depois de ouvidas, Thaiane e Luana foram liberadas.