O homem baleado na madrugada do último domingo (dia 3) em Volta Redonda morreu na madrugada de hoje no Hospital São João Batista. Rondinele de Souza Gonçalves, de 35 anos, foi ferido a tiros no bloco 6 da Servidão G, no bairro Jardim Cidade do Aço. Até o momento não há informações sobre o crime.

Policiais militares que foram acionados encontraram no lugar onde Rondinele foi baleado três projéteis calibre “.40”, mas não conseguiram falar com a vítima no hospital porque ela foi submetida a uma cirurgia de emergência.

Nesta madrugada, Rondinele não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda.