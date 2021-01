A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio de delegacias do 5º Departamento de Polícia de Área (5º DPA) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) com auxílio de cães farejadores, deflagrou, nesta terça-feira (dia 5), a “Operação Bela Vista”, com o objetivo de desarticular o tráfico de drogas em locais de Mendes e Volta Redonda. A ação conta com o apoio da Polícia Militar

Ao todo são 10 mandados de busca e apreensão para identificar locais de esconderijos de entorpecentes. De acordo com as investigações, há possibilidade de uma conexão entre os traficantes das duas cidades.