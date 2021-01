Um homem de 42 anos morreu e outro, que não teve a idade divulgada, ficou gravemente ferido em um acidente entre a moto em que eles estavam e um caminhão, na madrugada desta terça-feira (dia 5), na Via Dutra, em Barra Mansa. A dupla havia tentado empreender fuga pela contramão da rodovia, na pista sentido São Paulo, ao se depararem com uma viatura da Polícia Militar, na altura do bairro Cotiara, e foram prensados contra a mureta que separa as pistas

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a viatura da PM perdeu os homens de vista durante a perseguição, iniciada na altura do km 273 da rodovia. Entretanto, quatro quilômetros depois, populares alertaram os agentes a respeito do acidente.

Ainda segundo o que foi informado à PRF, a dupla tentou desviar de um caminhão num trecho de curva, sendo imprensada contra a mureta central. O homem de 42 anos teve o braço direito decepado e morreu na hora. O outro suspeito foi levado à Santa Casa, que não deu detalhes a respeito de seu estado de saúde.

O caso foi registrado em um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) da PRF e a ocorrência foi apresentada na delegacia de Barra Mansa, que investigará o caso. Em consulta no sistema, foi constatado que o suspeito morto tinha 19 passagens pela polícia. Foto: PRF