A Polícia Civil de Volta Redonda está tentando localizar o suposto morador de rua que esfaqueou, no início da madrugada da segunda-feira (dia 4), o jovem Mauro Augusto Alonso Filho, de 18 anos. Ferido com duas facadas no tórax, na Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília, Mauro morreu no Hospital São João Batista.

De acordo com o delegado Edézio Ramos, as buscas pelo autor do crime, que já está identificado, foram realizadas nesta segunda-feira (dia 4), mas ele não foi encontrado.

O homem, segundo agentes da delegacia de Volta Redonda, já teria agredido outro também usando uma faca. O corpo de Mauro foi sepultado nesta segunda-feira (dia 4), no Portal da Saudade.