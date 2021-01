Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, ocorrida nesta quarta-feira (dia 6), terminou com a prisão de um traficante de 22 anos, natural de Nova Iguaçu, que estava escondido em Barra do Piraí. A prisão ocorreu no bairro Roseira.

Em 2017, segundo a Polícia Civil, o preso participou de um tiroteio com a Força Nacional de Segurança, na RJ-081 (Via Light), em Nova Iguaçu. Na ocasião, criminosos em carros roubados entraram em confronto com agentes após desobedecerem uma ordem de parada. O suspeito chegou a ser preso, mas fugiu do sistema carcerário.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o preso é integrante de uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas e possui antecedentes policiais por homicídio, roubo, receptação, ameaça e lesão corporal. Foto: Reprodução/Polícia Civil