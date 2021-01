O Barra Mansa perdeu por 2 a 0 para o Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (dia 6), em jogo válido pela quinta rodada do segundo turno da série B2 do Campeonato Carioca, no estádio Ítalo Del Cima, em Campo Grande.

O primeiro gol foi marcado pelo zagueiro Tilipe, no início da segunda etapa. Após confusão na área, ele finalizou de cabeça, no canto do goleiro Adalberto. O segundo saiu em jogada individual do atacante Ity, que driblou dois marcadores e bateu de canhota, da entrada da área.

Com o resultado negativo, o Barra Mansa ocupa a quinta colocação no grupo B, com seis pontos.

Na próxima rodada, o Leão do Sul encara o Itaboraí Profute, no sábado (dia 9), às 15 horas. O jogo será no estádio do Trabalhador, em Resende, com mando de campo do Barra Mansa. A mudança de local se deve as condições do gramado do estádio Leão do Sul. Foto: Gabriel Henrique/ Fairplay Assessoria