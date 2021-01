A Prefeitura de Volta Redonda vai intensificar a fiscalização das medidas de combate à Covid-19 nas ruas através da “Patrulha pela Vida”. A campanha de conscientização solicitará à população o uso de máscara, higienização das mãos e buscará ainda coibir aglomerações, bem como respeito aos itens de prevenção ao vírus constantes nos decretos em vigor.

A ação contará principalmente com o apoio da Guarda Municipal (GMVR). Por isso, foi realizada nessa quarta-feira (dia 06), uma capacitação com 70 guardas municipais, que receberam informações de como orientar a população e os estabelecimentos quanto ao cumprimento do novo decreto com medidas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

O curso, que foi coordenado pela psicóloga Marcilea Dias de Sá Paiva Lima, por meio de uma plataforma digital, contou com três momentos: setor de educação e abordagem; vigilância e inspeção sanitária; e vigilância epidemiológica, que abordou os fatores de risco das aglomerações.

Através do novo decreto 16.517, foi estabelecido o aumento da fiscalização também dentro dos shoppings centers. Durante a assinatura do documento, estiveram presentes os representantes dos três shoppings de Volta Redonda, que demonstraram apoio às medidas e se comprometeram a intensificar o monitoramento.

O gerente geral do Sider Shopping, Tiago Gama, comentou que desde a reabertura comercial, a empresa adotou protocolos de prevenção a Covid-19, como aferição da temperatura em todas as entradas e a disponibilização de álcool 70% tanto na entrada quanto na parte interna do local. “Vamos continuar com as medidas e intensificar os protocolos de combate à doença para evitar o contágio. Em todas as entradas do shopping é aferida a temperatura dos clientes, o uso de máscara é obrigatório, e também ofertamos álcool 70% nas entradas e, além disso, há mais de 30 pontos de suporte para higienizar as mãos. E sempre monitoramos a quantidade de clientes para evitarmos as aglomerações”, comentou.

O superintendente do Shopping Park Sul, Alfredo Zanotta, falou que as medidas de prevenção e conscientização da Covid-19 também vão ser intensificadas no estabelecimento. “Vamos buscar ser parceiros de todas as iniciativas que forem para preservação da saúde e da vida”, disse.