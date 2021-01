O presidente da Câmara Municipal de Barra Mansa, vereador Luiz Furlani, foi eleito no dia primeiro de janeiro e, desde então, vem trabalhando para implantar melhorias na casa legislativa. De acordo com o presidente, é preciso “arrumar a casa para receber o povo”.

“Estamos em processo de resgate da importância da câmara para a cidade. O prédio onde estamos instalados precisará urgentemente passar por intervenções estruturais, tendo em vista que é um imóvel antigo que, ao longo do tempo, foi acumulando deformidades. Vamos melhorar a estrutura dos gabinetes dos vereadores e dar uma nova cara à câmara”, afirmou Furlani, ressaltando que seu papel é dar condições de trabalho para os vereadores e funcionários da câmara.

Para o vereador, mudanças estruturais e administrativas são essenciais para receber bem os novos vereadores e aproximar a população da câmara. O presidente destaca que as mudanças estruturais surtirão efeito no bem-estar da população em participar das atividades da casa legislativa.

“A câmara é a casa do povo, pois, nós, vereadores, somos os representantes legítimos do povo. Para que este lema seja praticado de fato, a população precisa ser bem recebida aqui. É importante que a população reconheça a importância do poder legislativo para a cidade e participe das atividades da câmara”, ressalta o presidente.

As mudanças, de acordo com o presidente, serão também de postura da casa legislativa. Furlani destaca que vai manter a independência entre os poderes, mas trabalhando em harmonia com a prefeitura, para o enfrentamento dos desafios da cidade.

“Esta casa será conduzida de forma harmônica com o poder executivo. Chega de fazer política para si, vamos fazer política para todos. A casa tem o desafio de recuperar a imagem de uma casa trabalhadora, que sempre foi”, declarou o presidente.