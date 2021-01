Uma mulher de 43 anos foi ferida a faca no pescoço pelo namorado, de 34 anos, na tarde deste domingo (dia 10), em Porto Real. O caso aconteceu na Fazenda Ponte Bela, bairro Parque Mariana.

A Polícia Militar tomou conhecimento do fato quando a vítima deu entrada no Hospital Municipal São Francisco de Assis, com um ferimento no pescoço. O namorado fugiu, mas foi encontrado no início da noite escondido num matagal na estrada que liga Porto Real a Floriano, próximo ao bairro Freitas Soares.

Segundo os policiais, ele apresentava um ferimento no pulso, dando a entender que teria tentado o suicídio. Ele foi medicado e levado à delegacia de Porto Real, ficando preso por tentativa de feminicídio. A mulher, depois de atendida em Porto Real, passou por um procedimento cirúrgico no Hospital de Emergência de Resende.