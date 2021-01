O aposentado Jorge Bastos, de 90 anos, e sua esposa Aurora Bastos, de 83 anos, fizeram a doação de mais de 300 mudas de Ipê Branco para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). O secretário municipal de Meio Ambiente, Miguel Archanjo da Rosa, destacou que os Ipês serão plantados no Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, localizado no bairro Santa Cruz.

“No Parque Natural Municipal há uma área de plantio, onde serão inseridos os Ipês. Essa doação foi muito importante e significativa para nós, e, além disso, irá ajudar muito na preservação ambiental melhorando o aporte de água, o clima e o solo”, disse o secretário.

A preservação ambiental sempre esteve presente na vida do casal de aposentados, que mora em Volta Redonda há 64 anos. Após a aposentadoria, as ações de plantio passaram a ser também uma forma de ocupação e terapia, segundo contam. A filha do casal, Beatriz Bastos, afirmou que o exemplo dos pais pode ser seguido de diversas formas por todos na cidade.

Jorge Bastos, com 90 anos de vida recém-completados, disse que a preservação da natureza deveria ser abraçada por todos e que essa atitude o ajuda na qualidade de vida. Ele destacou que esse legado está sendo passado para as futuras gerações de sua família. “A natureza faz parte de nós e devemos preservá-la. Acredito que essa doação vai ajudar o meio ambiente e consequentemente o nosso clima e a beleza da cidade”, comentou o idoso.