O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM) recuou e revogou a presença de público nos estádios de futebol. A volta da torcida às arquibancadas constava das novas regras contra a Covid-19 publicadas nesta quarta-feira (dia 13) em uma resolução conjunta das secretarias de Saúde do estado e do município.

Paes se manifestou em uma rede social: “A decisão de liberar os estádios com uma ocupação máxima de 1/10 está correta tecnicamente, de acordo com nossa secretaria de saúde. No entanto, obviamente trata-se de medida quase impossível de ser fiscalizada. A medida será revogada.”

A reabertura das arquibancadas seria com restrição da capacidade, dependendo da classificação de risco para Covid-19 da região, divulgada toda sexta-feira pelo município.

O painel de Covid-19 registrava, na manhã desta quarta-feira, 15.664 mortos na capital, com 175 mil casos. Em todo o estado, eram quase 27 mil óbitos e 465 mil casos.