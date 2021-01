Cuidar da saúde da população e também dos negócios. Este é o objetivo das entidades representativas do comércio de Barra Mansa que, preocupadas com o avanço do novo coronavírus, estão somando esforços para conter a evolução da doença. Enquanto o Brasil aguarda pela vacina, a CDL Barra Mansa, a Aciap e o Sicomércio vêm orientando associados quanto aos cuidados como forma de frear as contaminações na cidade.

“Temos pedido que todos façam sua parte. Comerciantes e consumidores, unidos no combate à Covid-19”, ressaltou o presidente da CDL Barra Mansa, Leonardo dos Santos, lembrando que os lojistas também são agentes de conscientização no município e exercem papel fundamental no controle da doença. “A CDL vem trabalhando de forma constante a conscientização dos lojistas para cumprirem o protocolo e manterem as medidas. Estamos discutindo junto ao Poder Público a elaboração de ações no centro e nos bairros para orientar e, infelizmente, multar aqueles que não cumprem as medidas. A informação está bem dada”.

Além de buscar alternativas para amenizar os efeitos da pandemia no emprego e renda da população, a CDL Barra Mansa também tem levado aos associados informações importantes a respeito da prevenção. “Estamos confiantes na imunização para voltarmos a nossa rotina, mas, enquanto isso não acontece, as entidades vão continuar divulgando, orientando e fiscalizando com rigor aqueles que não cumprem as medidas. Estamos caminhando junto com o Poder Público. Nosso objetivo é um só”, afirma Leonardo, lembrando que 2020 foi um ano bastante desafiador. “Sabemos que o primeiro semestre ainda será de muita dificuldade, mas vamos trabalhando e dando todo o suporte ao associado com consultoria financeira e outras demandas que ajudem a minimizar os impactos. Vamos trabalhar arduamente para aumentar as vendas, assim como fizemos no final do ano passado, ajudando o lojista a ter fluxo de caixa para os próximos meses. Estamos discutindo outras campanhas para continuar fomentando o comércio. A CDL vai tomar um foco nas redes sociais para ajudar o lojista a vender pela internet. Um caminho novo que está sendo construído para auxiliar aquele associado, pequeno lojista, que ainda tem dificuldade. Com isso, esperamos fomentar o comércio de Barra Mansa, ajudar o lojista a fazer suas vendas pela internet e entregar seu produto na casa do cliente e diminuir o impacto na perda de receita”.

Na sede da entidade, os cuidados também são constantes, como a contratação de empresa especializada na higienização, uso de máscaras por todos os funcionários, distanciamento seguro e testagem na equipe. “Estamos seguindo rigorosamente todos os protocolos, buscando proteger a vida dos nossos colaboradores e suas famílias”.

O presidente do Sicomércio, Hugo Tavares Nascimento, lembra que, desde o início, o comércio vem cumprindo papel educador e orientador. “Aderimos ao uso de máscaras, limpeza e higienização dos estabelecimentos, álcool 70% nas lojas, entre outras medidas importantes e necessárias. Estamos seguindo as regras colocadas pela prefeitura e cumprindo os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS) diariamente. Também estamos conscientizando a população e pedindo ao público que não aglomere, que higienize as mãos, que tenha empatia e respeite sua a vida e a do outro”, enumera Hugo, acrescentando que, felizmente, os índices no município estão bem controlados. “Estamos aguardando a programação de vacinação e acompanhando os casos. A equipe de saúde de Barra Mansa tem feito um bom trabalho. Há leitos disponíveis e estamos caminhando no combate ao novo coronavírus. O comércio está imbuído em cuidar da população e vencer a crise provocada pela pandemia”, concluiu o presidente do Sicomércio.

A Aciap-BM também vem trabalhando desde o início da pandemia para que os lojistas não tenham que fechar suas portas e, principalmente, para manter as pessoas longe dos riscos de contaminação pela Covid-19. “Nós incentivamos os lojistas a implementarem as medidas de segurança em seus estabelecimentos e fizemos uma forte campanha de conscientização para que a população também faça sua parte. Só assim podemos sair dessa”, pontuou Bruno Paciello, presidente da Aciap-BM.

Barra Mansa tem hoje 7.029 casos confirmados da doença e atingiu a triste marca de 220 óbitos por Covid-19. O prefeito Rodrigo Drable realizou uma transmissão ao vivo em suas redes sociais na noite desta terça-feira, dia 12, e falou sobre o enfrentamento ao novo coronavírus no município. “Não temos nenhum respirador sendo utilizado dos 31 disponíveis na cidade. A taxa de crescimento de contaminações por dia está na ordem de 0,83%, um número razoável dentro do momento que a gente vive. As ações de testagem em massa têm nos permitido tratar as pessoas antes do avanço da doença”, analisa Rodrigo.

Cabe lembrar que Barra Mansa é a única cidade do Sul Fluminense a realizar testagem em massa, de maneira descentralizada, uma medida que, segundo a prefeitura, tem impactado positivamente sobre a redução do quantitativo de infectados e contribuído no controle da rede municipal de saúde. “As ações de testagem em massa têm obtido um ótimo alcance. Porém, nos últimos tempos, percebo que muita gente relaxou nas medidas de prevenção e do isolamento social e é importante que continuemos vigilantes neste momento que antecede a vacinação”.

A cidade já assinou dois protocolos de intenção de compra de vacinas, com o Instituto Butantã e com a FioCruz. O plano de metas é de imunizar, no primeiro momento, 80 mil pessoas. Porém, conforme lembrou o prefeito, a projeção de vacinação em massa é para médio prazo. “Tem as faixas prioritárias, idosos, profissionais de saúde, etc. A expectativa é positiva, mas não vai acabar da noite para o dia. O vírus vai continuar circulando e, a princípio, não elimina a necessidade de cuidados permanentes”, disse.

Barra Mansa também se antecipou na compra de 75 mil kits de agulhas e seringas para o início do procedimento de vacinação. Além disso, foi criado um grupo de trabalho para definir procedimentos específicos e estabelecer fluxos para o processo de vacina, tanto no Parque da Cidade como nos postos de saúde. “Barra Mansa está sendo exemplo de planejamento em relação a pandemia”.