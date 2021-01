A Defesa Civil da Prefeitura de Volta Redonda entrou em alerta máximo com a atual cheia do Rio Paraíba do Sul, que está 2,35 metros acima do normal. Segundo o coordenador do órgão na cidade, Rubens Siqueira, não é motivo para alarde da população, mas o momento acende um alerta para os agentes.

Na medição feita na quarta-feira (dia 13), o nível do rio estava em 2,09 metros, o que já era preocupante. A Defesa Civil entra em “alerta” quando o Rio Paraíba está um metro acima do nível normal, mas quando o nível sobe a um nível maior que esse, é declarado o alerta máximo . Além de monitorar o rio com maior frequência e reduzir o espaçamento entre as comunicações feitas com a Represa do Funil, a Defesa Civil também está monitorando as chamadas áreas ribeirinhas para alertar a população.

Para emergências a população pode acionar a Defesa Civil através do telefone 199. Para outras informações o número recomendado é o 3339 2065.