Três jovens, de 20, 21 e 24 anos, foram presos na tarde desta quinta-feira (dia 14) em operação conjunta das Polícia Civil de Barra do Piraí e Militar, nos bairros Dom Bosco e Califórnia, na região limítrofe entre Volta Redonda e Barra do Piraí, por suspeita de envolvimento com uma facção criminosa.

Segundo o delegado de Barra do Piraí, Rodolfo Atala, a ação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão contra os jovens que seriam suspeitos de participar de ataques ocorridos na Califórnia, deixando os moradores no meio do fogo cruzado.

Ainda de acordo com o delegado, cada bairro é dominado por uma facção criminosa. A rivalidade e disputa por território entre os grupos ocasionou diversos homicídios nos últimos meses e tem tirado a paz dos moradores da região.

Os criminosos são integrantes de facção ligada ao tráfico de drogas e possuem diversos antecedentes policiais por tráfico e associação para o tráfico. A pena dos suspeitos pode chegar a 20 anos de prisão.