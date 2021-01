A Secretaria de Saúde de Barra Mansa está reformando e ampliando a Rede de Frio do setor de imunização, visando o armazenamento e distribuição das vacinas contra a Covid-19. A intenção, segundo o prefeito Rodrigo Drable, é se antecipar, estruturar os equipamentos e, simultaneamente, traçar as estratégias de imunização, preparando o município para receber as doses da vacina tão logo seja regulamentada e disponibilizada para a população.

O Secretário de Saúde, Sérgio Gomes, explicou como o município tem trabalhado para receber as doses. “O Brasil está aguardando a chegada dos lotes de vacina e as determinações do Ministério da Saúde e da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Enquanto isso, Barra Mansa está organizando a operacionalização do Plano Municipal de Vacinação para iniciar a aplicação das doses do imunobiológico assim que a campanha nacional for iniciada”.

Gomes disse que a rede de saúde está estruturada e fazendo os ajustes necessários, como a melhoria do setor de Imunização para garantir que não haja perdas dos imunobiológicos. “Até o momento, o Ministério da Saúde não se manifestou sobre a quantidade de doses que será enviada ao município, mas vamos trabalhar com capacidade total de armazenamento. A meta é vacinar 100% do público prioritário, composto por profissionais da saúde, idosos acima de 75 anos, acamados domiciliares e um único cuidador desse paciente, como também os asilados”.

Esta semana, Barra Mansa divulgou que o estoque de seringas e agulhas do município para a vacinação da Covid-19 é de 75 mil unidades. Neste sábado (dia 16), a Secretaria de Saúde irá receber mais 60 mil seringas e agulhas. Durante a semana foram realizadas reuniões técnicas para alinhar e organizar o Plano Municipal de Vacinação.