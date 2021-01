Após a determinação da Secretaria de Estado de Saúde, em mandar para Barra do Piraí 1.800 vacinas CoronaVac, a Secretaria Municipal de Saúde informou que metade do imunizante deve chegar entre a noite de segunda, (dia 18), e a manhã de terça (dia 19), ao Posto de Saúde Albert Sabin, no bairro Santana. Serão vacinados, a partir de quarta-feira (dia 20), 59 idosos institucionalizados, quatro pessoas com deficiências do Centro de Atenção Psicosocial e 795 trabalhadores de saúde. O restante fica para caso ocorram possíveis perdas do material.

A decisão de iniciar a vacinação já nesta semana partiu da determinação do governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e foi ratificada pelo prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves. A ação é apenas o início de uma cadeia de vacinações que ocorrerão em todo o ano de 2021. O estado do Rio de Janeiro recebeu 487.500 doses da CoronaVac, e foi dividida aos municípios fluminenses. Apesar de o número ter sido reduzido a todos eles, o secretário de Saúde de Barra do Piraí, Wagner Teixeira, comemorou a liberação feita pela Agência Nacional de Vacinação (Anvisa), na tarde de domingo.

“Esperávamos um número maior para Barra do Piraí; talvez na casa de 4 mil, para imunizar todos os profissionais de saúde. Mas, como estamos tratando de uma quantidade bem menor, estamos chamando de ‘prioridade das prioridades’. E faremos isso com os três hospitais – principalmente os que estão na linha de frente contra o Covid 19. Esse primeiro lote, mesmo que reduzido, já nos dá um alento e uma esperança para 2021. Temos duas vacinas e, gradativamente, todos serão vacinados”, frisa o secretário.

Segundo Wagner Teixeira, dentro de 15 dias, mais 900 doses devem chegar ao município barrense. “Tudo o que estamos propondo, agora, está inserido no protocolo do Ministério da Saúde. E as pessoas podem ficar tranqüilas que, diferente das demais campanhas de vacinação, para esta, vai haver um sistema próprio para estes dois grupos. E, posteriormente, aos demais. Assim, vai haver um controle”, pondera.

Quanto às 40 mil vacinas compradas pelo município, e confirmada na semana passada ao valor de R$ 2,2 milhões, o chefe da pasta da Saúde falou sobre o contrato firmado com o instituto Butantan e o Governo do Estado de São Paulo, que foi o pioneiro em firmar parceria com a SinoVac, empresa chinesa que produz o imunizante. Wagner falou que, “tomando a dianteira neste processo, o Butantan conseguiu sair na frente”, após aprovação da Anvisa.

“Estamos aqui para receber as vacinas. E vamos lutar para que estas 40 mil que foram pagas cheguem até nós. Assim como os paulistas tomaram frente deste processo, o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, se antecipou, caso não houvesse a obrigatoriedade de encaminhar quase todo o imunizante para o Ministério da Saúde. O caso está no Supremo Tribunal Federal, o STF, e vamos aguardar. O mais importante, agora, é que, mesmo de forma reduzida, a vacina está chegando. Agora é esperar, cada um a sua vez, tomando as mesmas medidas de segurança e higienização contra este vírus. Ter a vacina não quer dizer que a Covid evaporou”, explica.

A vacinação, neste primeiro momento, como disse o secretário, será feita nos hospitais, aos profissionais de Saúde; e no asilo, aos idosos institucionalizados. Vale lembrar que estes números foram disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde, e devem seguir à risca pelas demais secretarias municipais.