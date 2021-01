A diretoria do Volta Redonda FC se reuniu, na última sexta-feira (dia 14), com o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (DEM), para debater a utilização do estádio Raulino de Oliveira na temporada 2021.

Durante o encontro, realizado na prefeitura, o vice-presidente do Voltaço, Flávio Horta Júnior destacou que o clube teve muitos prejuízos financeiros e técnicos durante o ano passado, já que não pôde jogar no Raulino por conta do hospital de campanha para pacientes com a Covid-19 que estava montado no local. Para este ano, o prefeito garantiu que o estádio estará apto para o Esquadrão de Aço jogar o Campeonato Carioca.

“Entendemos a dificuldade do atual cenário, mas é muito importante voltarmos a jogar em casa, tanto financeiramente, como tecnicamente falando. O prefeito entendeu a importância do Raulino para o Voltaço e nos garantiu que irá recuperar o gramado do estádio para que possamos jogar o Estadual aqui. Agradecemos o empenho de sempre e nos colocamos à disposição para ajudar, dentro de nossas limitações, no que for preciso na recuperação do estádio”, destacou o vice-presidente tricolor.

A estreia do Volta Redonda no Campeonato Carioca está marcada para o dia 28 de fevereiro, diante do Madureira, em casa.