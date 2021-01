Com a inserção da Guarda Municipal no âmbito da segurança pública, o órgão vem recebendo capacitação prática e teórica a fim de desempenhar a função com mais eficiência. Nesta quarta-feira (dia 20) agentes municipais de Barra do Piraí receberam treinamentos em Direito Penal com o delegado da cidade, Rodolfo Atala.

O trabalho junto às Guardas Municipais da região esta sendo feito constantemente. Assim foi em Volta Redonda, Paty de Alferes, Itatiaia e agora Barra do Piraí

Desde 2014, com edição da Lei 13.022, as Guardas Municipais foram alçadas a um papel muito importante na segurança dos municípios, com muitas prisões sendo feitas pelos guardas neste período.