A Polícia Militar prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (dia 20), em Resende, uma mulher de 41 anos, suspeita de receptação. Ela dirigia pela Rua José Carlos Giovani, no bairro Alegria, um Ford Ka furtado no dia 14 de novembro do ano passado no bairro do Catete, no Rio.

A mulher foi abordada por agentes em patrulhamento que perceberam indícios de adulteração na numeração do motor do automóvel. Eles então começaram a cruzar dados e constataram se tratar de carro furtado. O Ford Ka estava com placa diferente da original. Ele foi levada à delegacia de Resende, onde o caso foi registrado.