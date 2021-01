Um homem de 45 anos, que trabalha no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, matou a facadas, Adriano Ventura de Oliveira, de 50 anos, na tarde desta segunda-feira (dia 25), em Barra do Piraí. O crime ocorreu no bairro Mesquita e seu autor, que é morador de Volta Redonda, foi preso em flagrante por um policial militar de folga.

Segundo o delegado de Barra do Piraí, Rodolfo Atala, o homicídio teria sido motivado por um triângulo amoroso, já que o autor do crime contou que teve uma relação com a mulher de Adriano, também funcionária do Hospital, no ano passado.

Ainda de acordo com Atala, o criminoso não se conformava que a mulher havia se reconciliado com Adriano. Com isso, ele saiu de Volta Redonda e foi até a residência do casal, encontrando apenas a vítima em casa. Os dois discutiram e Adriano foi atacado a facadas. Em seu depoimento, o homem chegou a afirmar que “matou por ela”.