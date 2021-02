Motoristas que trafegam pela Rodovia do Aço pagarão menos no valor do pedágio a partir de sexta-feira (dia 5). A tarifa reajustada, após arredondamento, para a categoria de veículo 1, cai dos atuais R$ 7,00 para R$ 6,20.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT publicou a Deliberação nº 35 na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira (dia 3) em que aprova o Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio – TBP da Rodovia do Aço.

Com a Deliberação, e com efeito econômico-financeiro a partir da data-base de reequilíbrio contratual de 5 de março de 2020, a tarifa foi reajustada.

Os novos valores passam a valer a partir a partir de zero hora de sexta (dia 5), nas praças de pedágio P1, em Sapucaia, P2, em Paraíba do Sul e P3, em Barra do Pirai.

A Rodovia está sob concessão da Concessionária K-Infra, que administra e explora 200,4 quilômetros de extensão da BR 393/RJ, da divisa entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro ao entroncamento com a BR-116 (Via Dutra), em Volta Redonda.

O contrato de concessão com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foi assinado em 26 de março de 2008, pelo prazo de 25 anos.

O trecho sob concessão engloba oito municípios: Além Paraíba (MG), Sapucaia, Três Rios, Paraíba do Sul, Rio das Flores, Vassouras, Valença, Barra do Piraí e Volta Redonda. A população total é de 600 mil pessoas.

