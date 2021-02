A Secretaria de Saúde de Barra Mansa iniciará neste sábado (dia 6) a vacinação para idosos com mais de 90 anos residentes na cidade. A ação será feita no sistema “drive thru”, em que a pessoa é atendida no próprio carro, das 8h às 13h, no pátio da prefeitura. A estimativa é que sejam vacinadas 450 idosos.

Para ser imunizado, o idoso precisa ter nascido até 1930 e estar acompanhado de uma pessoa saudável. Será necessário apresentar documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro. Não serão atendidos idosos que forem à pé.

“Será no modelo drive thru porque temos ótimas experiências com este sistema, além de oferecer mais conforto, agilidade e segurança. Vamos disponibilizar ambulâncias em casos de ocorrências e teremos a UPA ao lado”, disse o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, acrescentando que, conforme o Ministério da Saúde for disponibilizando novas doses, os grupos de outras faixas etárias também serão vacinados.

Aqueles com mais de 90 anos que não tiverem condições de comparecer, deverão procurar o Centro de Especialidade Médica (CEM), na segunda-feira (dia 8), a partir das 14h. O CEM fica ao lado da sede da prefeitura.

Profissionais da Saúde

Já nesta sexta-feira (dia 5) começa a vacinação para os profissionais de saúde com mais de 45 anos que são enfermeiros, médicos, biólogos, biomédicos, farmacêuticos de área hospitalar, odontólogos, ASB e THD, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e técnicos de enfermagem, de laboratórios e de imagem. A ação acontece no CEM, das 14 às 20h.

Todos os profissionais deverão estar munidos de documentação de registro do conselho ativo, comprovante de residência nominal do município, documento com foto e declaração do local de serviço comprovando a plena atividade. Caso seja autônomo, será necessário assinar uma autodeclaração.