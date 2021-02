Nesta quarta-feira (dia 3), 229 moradores de Itatiaia, com idade acima de 80 anos, receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, primeiro dia de imunização desse público-alvo, na cidade. O número representa cerca de 40% do público-alvo nesta faixa etária, uma estimativa de 536 moradores. A vacinação aconteceu na Policlínica Municipal de 9h30 às 16h30, na sala de vacina e também no sistema “drive thru” (para pessoas que tem dificuldade de locomoção), na frente da unidade de saúde. De acordo com a Secretaria de Saúde, as doses da vacina serão aplicadas neste público-alvo até o dia 13 de fevereiro.

“Começamos com muita procura no posto, tivemos um contratempo por conta de um acidente que aconteceu na entrada da cidade, e que acabou prejudicando o transporte das doses até a Policlínica, pois ele depende de uma guarnição da Polícia Militar estar acompanhando. O início da imunização atrasou cerca de 40 minutos, mas depois que iniciamos, logo normalizou”, explicou a coordenadora do Setor de Imunização, Andrea Penedo.

Com as doses aplicadas nesta quarta-feira, o município imunizou 460 pessoas, sendo 229 idosos acima de 80 anos e mais 236 pessoas, entre profissionais de saúde, moradores da Residência Terapêutica e pacientes do Centro de Recuperação (CRI).

O prefeito de Itatiaia, Imbere Alves acompanhou de perto os trabalhos na unidade de saúde, durante a manhã.

“A campanha de vacinação está sendo realizada na nossa cidade, seguindo todas as determinações do Ministério da Saúde. Estamos avançando e felizes em poder chegar no fim desse dia com 229 idosos imunizados. Para que não tenhamos contratempos e atrasos por falta de escolta policial para as vacinas, entraremos em contato com o comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar, pedindo reforços para Itatiaia”, afirmou Imbere.

Para receber a vacina

Os idosos, acima de 80 anos, estão sendo vacinados entre os dias 3 e 13 de fevereiro, na Policlínica Municipal, no Centro, das 9h às 16h30. Para a vacinação, a Secretaria de Saúde pede que os idosos tragam o CPF, o cartão do SUS, um comprovante de residência e a carteirinha de vacinação, se possuir.

Os moradores dentro desta faixa etária que tenham dificuldade de locomoção poderão ser vacinados em veículos, no sistema “drive thru” na frente da unidade de saúde. Os moradores com mais de 80 anos, participantes do programa “Melhor em Casa”, de acompanhamento domiciliar, serão vacinados em suas residências.

Os idosos acamados, que ainda não participam do programa “Melhor em Casa”, deverão entrar em contato com o posto de saúde de seu bairro para agendar a vacinação domiciliar. Caso o idoso maior de 80 anos esteja sob prescrição de medicamentos controlados ou fazendo quimioterapia, precisará de avaliação de seu médico para ser vacinado.

Se o idoso já contraiu a Covid-19, precisa se apresentar 30 dias após o diagnóstico da doença. Caso, no momento da vacinação, o munícipe apresente febre ou estados gripais, não será vacinado nessa oportunidade.