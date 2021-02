ma boa notícia para universitários e alunos de cursos técnicos da região Sul Fluminense. A organização do HACKTUDO Sul Fluminense prorrogou as inscrições para o Hackathon CSN Inova. Os estudantes interessados em concorrer às premiações – que somam R$ 35 mil – agora podem registrar-se no site do festival (www.hacktudo.com.br) até às 23h59 do dia 10 de fevereiro. As inscrições são gratuitas.

O Hackathon CSN Inova acontece de 26 de fevereiro a 06 de março e é uma das atrações do HACKTUDO. Durante a maratona de programação, as equipes vão elaborar projetos com a proposta de oferecer soluções inovadoras e aplicáveis para um desafio proposto pela CSN Inova. Os participantes receberão sessões de mentorias para potencializar suas ideias. Uma banca avaliadora vai selecionar os 10 melhores projetos para apresentação final. O primeiro colocado ganha premiação de R$ 20 mil; o segundo, R$ 10 mil; e o terceiro colocado, R$ 5 mil.

O co-fundador da CSN Inova, Felipe Spiri, fala da expectativa em relação ao evento. “Estamos muito felizes em apoiar o Hackathon e ansiosos para participar desse processo ao lado dos estudantes do Sul Fluminense. O olhar diferenciado dos participantes vai nos ajudar a identificar novas oportunidades de solução para nossos desafios”.

Felipe Spiri também pontuou que o evento está perfeitamente alinhado com o objetivo da CSN Inova, que é posicionar a Companhia estrategicamente e ativamente no ecossistema de inovação. “Nós acreditamos muito na inovação aberta e, por isso, para nós é fundamental trazer esse público para participar de um processo aberto de co-criação e co-desenvolvimento de soluções. As mentorias, por exemplo, serão um espaço importante para a troca de experiências entre a empresa e universidade.”

Festival digital e gratuito

Além do Hackathon CSN Inova, a programação do HACKTUDO Sul Fluminense conta com diversas atividades culturais, práticas e de entretenimento. Pela primeira vez, o festival de cultura digital será realizado fora da capital carioca. A versão,100% gratuita e online, acontece entre os dias 22 de fevereiro e 06 de março.

Um dos idealizadores do HACKTUDO, Miguel Colker, fala do objetivo do evento. “Com o protagonismo dos agentes locais, desejamos movimentar a comunidade de inovação do Sul Fluminense e entregar uma experiência virtual completa de tecnologia e empreendedorismo, com nosso toque de diversão. Assim como as edições anteriores, tenho a certeza de que essa será um sucesso”.

A programação completa do festival pode ser acessada no site www.hacktudo.com.br ou nas redes sociais usando @hacktudofestival.

O HACKTUDO Sul Fluminense é realizado pela Araucária Agência Cultural e conta com o patrocínio e parcerias de empresas que apostam nas propostas do projeto, entre elas a CSN Inova, Saint-Gobain, Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), Fundação CSN, M4U, além do apoio da comunidade Rio Sul Valley e da coprodução da Tr1vor.