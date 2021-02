A Secretaria de Saúde de Barra Mansa inicia nesta segunda-feira (dia 8), a partir das 18 horas, no CEM (Centro de Especialidades Médicas) a aplicação da dose complementar da vacina contra a Covid-19. A segunda dose da Coronavac é destinada aos profissionais da linha de frente do combate à doença que atuam na Santa Casa, UPA Centro, Hospital da Mulher, Unidades de Saúde Sentinela e Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, da Região Leste.

Com a finalidade de evitar aglomerações e, consequentemente, prevenir o contágio, a segunda dose será ministrada no decorrer desta semana. É necessária a apresentação do cartão de comprovação da primeira dose, CPF e do cartão SUS.

Assilados

A segunda dose da Coronavac também será ministrada em pessoas que vivem em Instituição de Longa Permanência e profissionais que trabalham nestas unidades, na quarta e quinta-feira, dias 10 e 11 respectivamente, durante o período da manhã.

Idosos com mais de 90 anos

Ainda nesta segunda-feira, está sendo realizada a imunização de idosos acima de 90 anos de idade que não conseguiram ser vacinados no último sábado (dia 6), durante a ação de drive thru realizada no Pátio da Prefeitura. Também serão vacinados profissionais da saúde com idade acima de 45 anos. É preciso apresentar documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro.

Acamados

As pessoas acamadas acima de 60 anos de idade, que são assistidas pelas equipes do SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) começam a ser vacinadas nesta terça-feira (dia 9).

A vacinação dos acamados com a mesma faixa etária e que não são acompanhados pelo SAD deverá ser agenda por um familiar ou responsável, de 8h às 17h, através do telefone (24)99842-5935.

Segundo o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, as equipes do SAD, acompanhados da Vigilância em Saúde, irão aos domicílios fazer a vacinação desse público. “Diante da escassez na quantidade de doses, continuaremos sendo rigorosos no procedimento e somente vamos atender, neste momento, aqueles que realmente fazem parte do público alvo determinado pelo Ministério da Saúde”, disse.

Total de imunizados

Segundo informações divulgadas na noite do último sábado (dia 6), pela Secretaria de Saúde, 2.770 pessoas foram imunizadas no município.

Barra Mansa recebeu 6.367 doses da vacina contra a Covid-19. Deste quantitativo, 4.115 doses (2.255 da Coronovac + 1.860 da Oxford/AstraZeca) foram destinadas à primeira fase da imunização de profissionais específicos da saúde. O segundo lote da Coronovac (2.255 doses) atenderá a segunda fase da imunização.