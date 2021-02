O deputado Marcelo Cabeleireiro, presidente estadual do partido Democracia Cristã, realizou, na manhã deste sábado (20), uma reunião para apresentar as suas propostas para os membros do DC de diferentes municípios do Rio de Janeiro e ouvir as demandas e sugestões dos participantes.

A nova gestão pretende, com o aval do Presidente Nacional do Partido, José Maria Eymael, aumentar o número de candidatos e diretórios nos 92 municípios do Rio de Janeiro. Para 2022 a ideia é conseguir 105 candidatos para o cargo de deputado estadual e 89 candidatos a deputado federal.

As eleições de 2022 são consideradas uma preparação para as de 2024, momento em que se espera que o partido esteja forte o suficiente para eleger um número expressivamente maior de vereadores, prefeitos e vice- prefeitos ao redor do estado, em comparação a 2020.

“Nós vamos respeitar a vocação dos municípios e escolher candidatos honestos, com a ficha limpa, que representem os valores do nosso partido. Tenho feito o possível para avançar nessa nova fase com coragem e transparência e fazer jus ao trabalho sério que o nosso presidente nacional e líder maior, Eymael, espera de nós,” destacou o deputado.

Essa semana foi oficializada a mudança de sede do diretório estadual do partido com o aluguel de uma sala na Cinelândia e contrato firmado pelos próximos doze meses com o objetivo de melhor atender a todos os membros e correligionários do DC.

Participaram da reunião Miguel Rinaldi, de Saquarema; Bruno Alvarenga, de Barra do Piraí; Baretta, de Nova Iguaçu; Antonio Retondaro, de Petrópolis; Carlos Conrado, de Volta Redonda; Jorge Almeida, de Três Rios; Valdeir, da Região dos Lagos; Luiza Eymael, Tiago Gomes e Ricardo Venâncio do diretório estadual RJ; Neudder Maia, liderança de Araruama; Matheus Borges, presidente do diretório de Barra Mansa; e Anderson Arpini, do diretório nacional. A previsão é que no próximo domingo, 28 de fevereiro, outra reunião online seja realizada