Uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar, na tarde deste domingo (dia 21), resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos, natural do Rio de Janeiro, que portava 150 pinos de cocaína que seriam entregues em Barra do Piraí. Ele foi flagrado na Estrada do Contorno, no bairro Cantão.

Segundo o delegado Rodolfo Atala, “o adolescente é integrante de uma facção criminosa violenta, sendo responsável por trazer drogas, não só do Rio, mas também da Baixada Fluminense, para abastecer a mesma facção em Barra do Piraí”. O menor foi apreendido, recentemente, em Belford Roxo, por um roubo.

Ainda de acordo com Atala, a apreensão foi fruto dos trabalhos realizados pela força-tarefa instalada em Barra do Piraí, no final do ano passado, por conta do aumento nos índices de crimes violentos, provocados pela disputa de território entre traficantes.