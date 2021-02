Um incêndio atingiu, na manhã desta segunda-feira (dia 22), a loja de roupas Nalin, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda. Os Bombeiros controlaram as chamas por volta das 11h30. Um homem inalou muita fumaça e teve que ser levado ao Hospital São João Batista.

Em nota, a assessoria de imprensa da loja Nalin informou que não havia nenhum funcionário no local no momento do incêndio. A empresa ainda afirmou que irá colaborar com as autoridades para elucidar o ocorrido.

O trânsito teve que ser interrompido em parte da Avenida para a atuação da corporação. A causa do incêndio será investigada após os trabalhos de rescaldo do Corpo de Bombeiros. Foto: Redes sociais