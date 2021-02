Uma filial da loja de roupas Nalin, no bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti, pegou fogo na manhã desta segunda-feira (dia 22). A exemplo do que ocorreu na loja de Volta Redonda, o incêndio no município da Baixada Fluminense começou por volta das 9h.

Segundo informações do portal Meriti TV, a loja, localizada na Avenida Comendador Teles, foi consumida pelas chamas e funcionários tiveram que ser evacuados pela saída de emergência. Ninguém se feriu.

Volta Redonda

Na Nalin de Volta Redonda, localizada na Avenida Amaral Peixoto, o incêndio foi controlado por volta das 11h30. O trânsito no local foi interrompido, gerando congestionamentos em todo o entorno. As causas do incidente ainda serão apuradas.