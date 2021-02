Faltando uma semana para a estreia do Campeonato Carioca 2021, o Volta Redonda goleou por 8 a 0 o Porto Real, no seu último jogo-treino da pré-temporada, realizado na manhã desta quarta-feira (dia 24), no CT Oscar Cardoso.

João Carlos (2), João Vitor (2), Gabriel Pereira, Luís Felipe, Kaio Felipe e Paulo Vitor.

Este foi o sétimo jogo-treino realizado na preparação para o Estadual. Foram quatro vitórias, dois empates e uma derrota.

“Conseguimos fazer uma pré-temporada muito forte, viemos evoluindo a cada semana e os jogos-treinos trouxeram um ritmo de jogo muito importante para a gente. Teremos agora a última semana de treinamentos antes da estreia e o professor Neto irá aproveitar para ajustar alguns erros que observou nestas partidas e também para trabalhar alguns ajustes táticos na equipe, tudo para chegarmos muito bem preparados e buscar a vitória diante do Madureira”, destacou o zagueiro Gabriel Pereira, autor de um dos gols do jogo-treino desta quarta-feira.

Carioca sub-20

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou nesta quarta-feira a tabela do Campeonato Carioca sub-20. O Volta Redonda irá estrear contra o Resende, no dia 27 de março. Confira a tabela:

27/03 Resende X VRFC

03/04 VRFC X Vasco

10/04 VRFC X Boavista

17/04 Madureira X VRFC

24/04 VRFC X Botafogo

01/05 Fluminense X VRFC

08/05 VRFC X Nova Iguaçu

15/05 Bangu X VRFC

22/05 VRFC X Macaé

29/05 Flamengo X VRFC

05/06 VRFC X Portuguesa