Uma carreta, carregada com duas bobinas de aço, colidiu contra uma mureta da praça de pedágio da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do distrito de Dorândia, em Barra do Piraí. O acidente, ocorrido na manhã desta segunda-feira (dia 1º), no km 265, não deixou feridos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga, pesando aproximadamente 20 toneladas, caiu na pista, interditando duas faixas da rodovia. Um guindaste será utilizado para remover as bobinas. Até o momento desta publicação, o trecho apresentava lentidão.