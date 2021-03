A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu na manhã desta segunda-feira (dia 1º), 760 novas doses da vacina CoronaVac. Com a chegada do lote, entregue por um helicóptero do Governo Estadual do Rio de Janeiro, o município vai manter a vacinação contra a Covid-19 dos idosos acima de 84 anos. Acamados também estão recebendo o imunobiológico.

Quem ainda não se vacinou e que faz parte do público-alvo (de 87 a 84 anos) deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade Básica da Família (UBSF), das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira. As unidades também estão aptas a receber pessoas que já se vacinaram e estão dentro do período para receber a segunda dose da CoronaVac, que é de 28 dias após a primeira aplicação. Os interessados devem comparecer aos locais com o cartão de vacinação.

Na última sexta-feira (dia 25), foi iniciada a vacinação do grupo de idosos de 87 a 84 anos, seguindo a ordem decrescente; eles receberam a primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca. Também receberam a aplicação alguns profissionais de saúde que atuam em hospitais públicos e privados de Volta Redonda. A remessa de três mil doses se esgotou no mesmo dia em que a vacinação foi aberta.

Os vacinados fizeram o cadastro promovido pela Secretaria Municipal de Saúde. O reforço, ou seja, a segunda dose deve ser aplicada no intervalo de três meses.