Um carro roubado no dia 7 deste mês em Paty do Alferes foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal, batido na Via Dutra, em Porto Real, na tarde deste domingo (dia 28). Segundo os agentes, a pessoa que dirigia o veículo, um Gol preto, fugiu do local do acidente, no km 293.

A PRF informou ainda que o veículo colidiu contra a defensa metálica, parando virado na contramão. Logo, chamou a atenção dos policiais a placa de identificação, de Resende, que está em desacordo com o estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Inspecionando o Gol, os policiais verificaram que se tratava de veículo clonado, também de Paty do Alferes, com vários itens de identificação suprimidos ou adulterados. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Polícia Civil de Porto Real. Foto: PRF