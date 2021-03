Uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes, na tarde deste domingo (dia 28), em Barra Mansa, terminou com um carro e drogas apreendidos. O confronto ocorreu na Avenida Waldomiro Peres Gonçalves, no bairro Paraíso, para onde agentes do Serviço Reservado da PM e do Grupamento de Ações Táticas seguiram para averiguar denúncia de tráfico.

Ao chegarem à uma área de mata, um cerco foi realizado e os traficantes começaram a atirar contra os policiais, que revidaram. Ninguém foi atingindo. Os criminosos conseguiram fugir.

Depois do tiroteio, os policiais encontraram a chave de um Kia Cerato, também localizado nas proximidades, e 740 pinos de cocaína, uma bolsa com aproximadamente 400 gramas do mesmo entorpecente, material para embalar drogas e um celular. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Barra Mansa. Foto: Polícia Militar