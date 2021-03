Em um movimento inédito dos oito clubes de Menor Investimento do Campeonato Carioca 2021, foi criada uma plataforma digital para a transmissão de todas as 78 partidas da Competição, incluindo os clássicos.

Chamada CariocaoTV (cariocaotv.com.br), a plataforma terá uma super produção, contando com pré-jogo, jogo e pós-jogo, além de 24h de conteúdo relacionado ao Estadual, como reprises, melhores momentos, entrevistas, concentração, programação especial e muito mais.

Pensando na satisfação dos torcedores, os clubes pensaram grande e foram buscar a tecnologia de streaming da Mediastream, empresa especializada na América Latina no fornecimento de plataformas de transmissão online para canais de televisão e produtores de conteúdo. A solução é integrada com a tecnologia da FutebolCard – especializada na vendas de ingressos online -, a partir de três modalidade de assinaturas pay-per-view: todos os jogos do campeonato a R$ 129,90 (parcelados em 4 vezes), mensal por R$ 49,90 e, por último, a compra por partida por R$ 59,90.

O anúncio da plataforma CariocaoTV (Cariocãotv.com.br) beneficia os torcedores dos times cariocas do mundo inteiro, permitindo que eles assistam aos seus jogos preferidos em suas localidades a partir de qualquer dispositivo e terá parte da venda destinada diretamente aos clubes de menor investimento que poderão valorizar ainda mais a competição.

“Nesse momento de transição do modelo de transmissão, vimos a importância de estarmos unidos, mostrando a força dos clubes de menor investimento do Campeonato Carioca. Tivemos a coragem de acreditar no produto e todo o cuidado de ir ao mercado atrás da melhor empresa possível, com expertise no ramo e com a certeza de que entregaremos o melhor produto ao assinante. Estamos preparados para receber os torcedores de todas as equipes e do mundo inteiro, sem estarmos limitados a TV a cabo. E o melhor, quem comprar os jogos do Estadual por esta plataforma, estará ajudando, também, os clubes de menor investimento”, ressaltou Flávio Horta Jr, vice-presidente do Volta Redonda FC.