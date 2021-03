Depois de muito relutar, o prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) decidiu, na segunda-feira (dia 1º), cumprir a determinação judicial que prevê o retorno às funções de todos os concursados que estavam suspensos.

Em documento expedido pela secretaria de Administração, o governo municipal informa que o retorno dos concursados deve ser imediato para “atender a decisão judicial”.

Os servidores fazem parte das secretarias de Saúde (SMS), Ação Comunitária (Smac), Educação (SME), Esporte e Lazer (Smel) e da Guarda Municipal.

A decisão que o documento se refere é da desembargadora Denise Tredler, que atendeu, no dia 26 de janeiro, o recurso apresentado pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação de Volta Redonda (SEPE-VR) para que os professores concursados, que tiveram suas contratações suspensas no início deste ano, sejam readmitidos pela prefeitura. A magistrada, deferiu, em parte, efeito suspensivo à decisão da 4ª vara cível de Volta Redonda, obtida por Antônio Francisco Neto, que suspendia as nomeações/convocações realizadas no último semestre do ano passado. Além disso, também ordenou que o salário de janeiro e o 13º fossem garantidos.