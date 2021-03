A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (dia 2), a Operação Mais Valia, um desdobramento da Operação Tris in Idem, que em agosto de 2020, apurou fraudes na saúde no estado do Rio de Janeiro. Agora, são alvos da PF desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-RJ) e empresários. Agentes saíram da sede da PF para cumprir 11 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão.

O Ministério Público Federal (MPF) apura o pagamento de propina a magistrados que, em contrapartida, teriam beneficiado integrantes do esquema criminoso, que desviou recursos do combate à pandemia de Covid-19.

Um dos alvos da ação é o desembargador afastado Marcos Pinto da Cruz. Até o momento desta publicação, não se sabia se ele era alvo de uma mandados de busca e apreensão ou prisão. Equipes da PF estão em diligências na sede do TRT, no centro do Rio.

Os mandados foram expedidos pela ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nancy Andrighi, a pedido da Vice-Presidência da Procuradoria-Geral da República (PGR). * Com informações do G1