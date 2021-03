O agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) Thiago Correa de Souza, de 34 anos, que trabalhou até recentemente em Volta Redonda, foi morto com vários tiros no neste domingo (dia 7), no bairro Edson Passos, em Mesquita, na Baixada Fluminense. A vítima teve o carro metralhado a poucos metros do condomínio em que morava.

Os bombeiros foram acionados, mas Thiago foi encontrado já morto dentro de seu carro, uma Ecosport preta. Segundo a Polícia Militar, os tiros contra o agente foram disparados pelos ocupantes de outro carro.

A apuração está a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Thiago era lotado no Degase do bairro Roma, mas há duas semanas foi transferido para a unidade da Ilha do Governador, no Rio. O agente deixa a esposa e um filho, de apenas 2 anos. Foto: Redes sociais