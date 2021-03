No Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), deflagrou a “Operação Resguardo”, a maior ação de combate a crimes de violência contra a mulher do Brasil. No Rio de Janeiro, os agentes cumpriram 258 medidas cautelares e protetivas, além de mandados de prisão. Em Volta Redonda, um mandado de prisão preventiva foi cumprido por agentes da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), na Avenida dos ex-combatentes, no bairro Santa Cruz. Até o momento, 73 pessoas foram presas em todo o estado.

A ação integrada teve início no dia 1º de janeiro de 2021, em todo o Brasil. Desde então, a Polícia Civil do Rio de Janeiro apurou mais de 30.986 denúncias, que culminaram com a instauração de 7.327 inquéritos policiais, 212 mandados de prisão, 353 cumprimento de mandados judiciais, com atendimento de mais de 36.390 mulheres vítimas de violência, e a prisão de 1.367 agressores em todo o estado.