Policiais rodoviários federais prenderam nesta terça-feira (dia 9), na Via Dutra, em Piraí, dois homens que transportavam duas pistolas escondidas no motor de um Peugeot 206, com placa do Rio de Janeiro. Eles foram abordados no posto policial do bairro Caiçara, na cabeceira da pista de descida da Serra das Araras.

Além de descobrirem as armas, os policiais constataram que o carro em que eles viajavam está com licenciamento vencido e faltando equipamentos obrigatórios. O Peugeot foi apreendido.

De acordo com os agentes, um dos presos confessou que receberia mil reais para entregar as pistolas na capital fluminense. As armas, segundo ele, estavam sendo trazidas do Paraguai.