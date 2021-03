Morreu nesta segunda-feira (dia 14), aos 45 anos, o ex-volante Gilmar Fubá, campeão mundial interclubes em 2000 pelo Corinthians. Bastante identificado com o clube paulista, Gilmar tratava, desde 2016, um mieloma múltiplo, um tipo de câncer de medula óssea. A doença foi descoberta por ele após sofrer uma pneumonia. Uma biópsia feita em caroços que estavam aparecendo em seu corpo diagnosticou o câncer, já em estágio avançado.

Nascido e criado na capital paulista, Gilmar Fubá foi formado na base corintiana. No clube do Parque São Jorge, disputou 131 jogos, entre 1996 e 2000, marcando quatro gols. Além de conquistar o Mundial, o ex-volante participou das campanhas do título do Paulistão de 1997 e dos Brasileiros de 1998 e 1999.

Por meio das redes sociais, o Corinthians lamentou o falecimento do ex-volante, definido como “incansável e superquerido”.