O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem reunião com os prefeitos e secretários municipais de Saúde de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral nesta segunda-feira (dia 15), às 16 horas para tratar do aumento no número de pessoas internadas no municípios. Além disso, serão debatidas eventuais novas medidas de prevenção ao contágio.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, enviou mensagem informando que realizará uma live em sua rede social para apresentar o que foi discutido e não descartou medidas ainda mais duras. “Vale ressaltar que, apesar de todas as notícias referentes ao avanço da doença, as pessoas estão cada vez mais negligentes com os cuidados individuais e coletivos. A falta de cuidados é uma afronta a sociedade e resultará na restrição de atividades. Teremos live às 19h45 para apresentar as duras decisões que têm que ser adotadas”, explicou o chefe do Executivo.