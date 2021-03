A Polícia Federal prendeu três homens, além de autuar uma embarcação, por pesca ilegal de camarão em Angra dos Reis. A ação fez parte da “Operação Casadinho, deflagrada na madrugada desta quinta-feira (dia 18), que tem por objetivo a repressão à pesca ilegal de camarão no período do defeso.

O período do defeso do camarão este ano vai de 1º de março até 31 de maio. Durante este tempo, de acordo com a PF, fica proibida a pesca de arrasto motorizado dos camarões branco, rosa, santana, sete barbas e outros. O objetivo é promover a recuperação do estoque pesqueiro e evitar a extinção das espécies.

Segundo a PF, a embarcação ficará apreendida. Todos os crustáceos encontrados no barco foram devolvidos ao mar